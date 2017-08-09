Süper Kupa, Real Madrid'in

Real Madrid ile Manchester United'ın UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiği karşılaşmadan İspanyol ekip 2-1 galip gelerek kupayı evine götürdü.

Geçtiğimiz yıl Zinedine Zidane yönetiminde Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı mağlup ederek şampiyon olan Jose Mourinho'lu Manchester United ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Real Madrid'in gollerini 24.dakikada Carlos Casemiro ve 52.dakikada Isco attı.

Manchester United'ın tek golünü ise 62.dakikada Romelu Lukaku kaydetti.