Süper Kupa maçında açılan "Nuriye-Semih Yaşasın" pankartı ile ilgili 10 kişi tutuklandı

Beşiktaş-Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında "Nuriye Semih yaşasın" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarından 10'u tutuklandı. Samsun'da gözaltına alınan 1 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankartı açtıkları iddiasıyla Beşiktaş'ın Beleştepe taraftar grubundan 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Samsun Başsavcılığı’nın açıklamasında tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça, ‘DHKP-C militanı’ olarak nitelenmişti. Başsavcılık açıklamasında, “Tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır” ifadeleri yer almıştı.