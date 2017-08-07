Süper Kupa maçına İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma!

İçişleri Bakanlığı, Süper Kupa'da yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Dün (6 Ağustos 2017) Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı, müfettiş heyeti gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklama şöyle:

"9 Ağustos Çarşamba günü İl Spor Müdürleri toplanarak, yeni tedbirler için bir toplantı gerçekleştirilecek. Stada yabancı; kesici, delici madde sokanlarla ilgili işlem başlatılacak."

Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaşanan olayları soruşturması için görevlendirdiği heyeti Samsun ve İstanbul'daki TFF merkezlerine gönderdi. Yetkililer, burada olayları tüm yönleriyle inceleyip sorumluların bulunması adına bir çalışma gerçekleştirecek.

Neler yaşanmıştı?

İki takım taraftarları da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maça giderken polis aramasından geçmiş, çokça kesici ve delici alete güvenlik güçleri tarafından el konulmuştu.

Beşiktaş taraftarlarının "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" yazılı pankartı, güvenlik güçlerince stada alınmamıştı.

Beşiktaş taraftarlarının İzmir Marşı'na Konyaspor taraftarları "PKK'lılar dışarı" diyerek karşılık vermişti.

Maç boyunca iki taraftan da yabancı maddeler atılmış; Quaresma'nın, sahaya atılan 'kelebek' bıçağı hakeme teslim etmesi dikkati çekmişti.

Maçın son düdüğüyle birlikte Konyaspor taraftarı sahaya hücum etmiş, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş başından yaralanmıştı.

Maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk icraatlerinden birinin sporda şiddeti önlemek olacağını söylemişti.