-Süper Kupa Fenerbahçe'nin ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Voleybolda Erkekler Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Arkasspor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Geçen sezonun Aroma 1. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Teledünya Türkiye Kupası'nın sahibi Arkaspor arasında oynanan Süper Kupa maçını Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, Asbaşkan Ali Koç ile Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da izledi. Karabıyık, maç sonrası Fenerbahçe takımının kupasını kaptan Arslan'a verdi. Takım kaptanı Arslan da kupayı protokol tribünündeki Nihat Özdemir ve Ali Koç'a götürdü. Nihat Özdemir'in kupayı kaldırmasıyla birlikte, salonda bulunan taraftarlar Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar. Salon: TVF Başkent Hakemler: Aziz Yener xxx, Onur Hoşnut xxx Fenerbahçe: Arslan xxx, Marshall xxx, Kemal xx, Milijkoviç xxx, Soner xx, Emre xx (Serkan xxx, Hakan ?, Ersin ?) Arkasspor: Burak x, Agamez xx, Burutay xx, Hakkı x, Ceyhun x, Bravo x (Nuri x, Hansen x, Gökhan ?, Mustafa ?) Setler: 25-17, 25-20, 25-22 Süre: 73 dakika (23, 24, 26)