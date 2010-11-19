Süper Kupa Fenerbahçe'nin!

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Voleybolda Bayanlar Süper Kupa maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-1 yenen Fenerbahçe Acıbadem, ikinci kez kupanın sahibi oldu.Birinci sete Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom iyi başladı ve Glinka'nın servisleri ile 4-1 öne geçti. Fenerbahçe Acıbadem ise Skowraonska ile 6-6 da eşitliği sağladı. Nikolic'in sayısı ile Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Sarı-lacivertli takım etkili servis atarak ikinci molayı 16-9 önde kapatmayı sağladı. Fenerbahçe Acıbadem etkili oyununu devam ettirince Chachkova'nın sayıları da sonucu getirdi. Seti Fenerbahçe Acıbadem 25-22 kazanarak skoru 1-0 yaptı.İkinci set, Fenerbahçe Acıbadem'nin etkili oyunu ile başladı ve Osmokrovic'in sayılarıyla da ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Fakat yaptığı basit hatalar sonrası Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Poljak ile bulduğu sayılarıyla skoru 15-15'de eşitledi. İkinci teknik molayı da 16-15 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip hücumda etkisi sürdürünce seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi: 1-1Üçüncü set karşılıklı sayılarla sürdü. İlk teknik molayı 8-6 Fenerbahçe Acıbadem önde geçti. Etkili servisler atarak rakibin oyun düzenini bozunca, Osmokrovic'in sayıları da ikinci teknik molaya 16-7 açık ara girmesini sağladı. Setin sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertli ekip 25-12 kazanıp, skoru 2-1 yaptı.Dördüncü sette Fenerbahçe Acıbadem, Chachkova'nın sergilediği üstün oyun sonunda ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya da 16-12 önde girdi. Osmokrovic'in köşeden smaçları sayı üretince sarı-lacivertli takım bu seti de 25-17 kazanarak, maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı ve üst üste 2. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.