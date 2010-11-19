T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Kupa Fenerbahçe'nin!

Bayanlar Voleybolda Süper Kupa'yı Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-1 yenen Fenerbahçe Acıbadem kazandı.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Bayanlar Voleybolda Süper Kupa'yı Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-1 yenen Fenerbahçe Acıbadem kazandı.



Voleybolda Bayanlar Süper Kupa maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-1 yenen Fenerbahçe Acıbadem, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Birinci sete Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom iyi başladı ve Glinka'nın servisleri ile 4-1 öne geçti. Fenerbahçe Acıbadem ise Skowraonska ile 6-6 da eşitliği sağladı. Nikolic'in sayısı ile Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Sarı-lacivertli takım etkili servis atarak ikinci molayı 16-9 önde kapatmayı sağladı. Fenerbahçe Acıbadem etkili oyununu devam ettirince Chachkova'nın sayıları da sonucu getirdi. Seti Fenerbahçe Acıbadem 25-22 kazanarak skoru 1-0 yaptı.

İkinci set, Fenerbahçe Acıbadem'nin etkili oyunu ile başladı ve Osmokrovic'in sayılarıyla da ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Fakat yaptığı basit hatalar sonrası Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Poljak ile bulduğu sayılarıyla skoru 15-15'de eşitledi. İkinci teknik molayı da 16-15 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip hücumda etkisi sürdürünce seti 25-22 kazanarak skoru eşitledi: 1-1

Üçüncü set karşılıklı sayılarla sürdü. İlk teknik molayı 8-6 Fenerbahçe Acıbadem önde geçti. Etkili servisler atarak rakibin oyun düzenini bozunca, Osmokrovic'in sayıları da ikinci teknik molaya 16-7 açık ara girmesini sağladı. Setin sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertli ekip 25-12 kazanıp, skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette Fenerbahçe Acıbadem, Chachkova'nın sergilediği üstün oyun sonunda ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya da 16-12 önde girdi. Osmokrovic'in köşeden smaçları sayı üretince sarı-lacivertli takım bu seti de 25-17 kazanarak, maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı ve üst üste 2. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24