Süper Kupa Akhisarspor'un

Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Manu, kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Savunmadan seken top, Barbosa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Seleznov, Nagatomo'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

23. dakikada Maicon'un kullandığı frikikte top barajdan döndü. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

37. dakikada Bilal Kısa'nın kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda, top auta çıktı.

41. dakikada Akhisarspor ikinci gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasına hareketlenen Seleznov'un ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada ceza sahasına hareketlenen Rodrigues, Dany'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi. Merkezden gelen uyarı üzerine Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden pozisyonu tekrar izledi ve kararını değiştirmedi.

İlk yarı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında ve uzatma dakikaların gol sesi çıkmayınca galibi belirlemesi için penaltı atışlarına geçildi.

Yapılan penaltı atışlarının biri hariç tamamı golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son penaltısını Gomis gole çeviremedi.

Bunun sonucunda 5-4'lük üstünlük sağlayan Akhisarspor TFF Süper kupa'nın sahibi oldu.