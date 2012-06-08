Süper ikramiye icralık çiftçiye çıktı!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto çekilişinde ikramiyeyi kazanan 2 kişiden birinin, Bursa'nın bir köyünde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Sami Durmuş olduğu iddia edildi.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden birinin kuponunu Orhangazi'de yatırdığının açıklanmasının ardından, ilçede herkesi talihlinin kim olduğu merakı sardı.

İddiaya göre İki talihliden biri olan ve çiftçilik yaptığı öğrenilen Sami Durmuş 66 yaşındaki, kuponunu köyde minibüs şoförlüğü yapan arkadaşına oynattı.

Minibüs şoförü Zafer Sevinç, Sami Durmuş'un perşembe günü köyden Orhangazi'ye geldiğini, kendisi adına Süper Loto oynamasını istediğini söyledi.

Sevinç,''Daha sonra kendi işlerini halletmeye gitti. Ben de bana verdiği parayla Çilekçi Kuruyemiş ve Sayısal Loto Bayisi'ne gittim. Sami Amca ve kendim için makineye birer tam Süper Loto kuponu oynattım. Minibüs saati geldiğinde kuponlardan birisini Sami Amca'ya verdim. Sami Amca sabah köy kahvesine geldi, kupona büyük ikramiye çıktığını söyleyerek gözleri iyi görmediği için bizim bakmamızı istedi. Rakamları kontrol ettiğimizde büyük ikramiyenin çıktığını görüp çok sevindik. Sami Amca heyecanlandı, sonra taksiyle köyden çıkıp Bursa'ya gitti.'' dedi.

Traktörü icralık olmuş

Heceler Köyü Muhtarı Kerim Karabıyık ise 3 çocuk babası Sami Durmuş'un uzun zamandır maddi sıkıntı içinde olduğunu, bir süre önce tarlalarını sattığını ve traktörünün icralık olduğunu söyledi.

Söz konusu bayinin sahibi Osman Çalkılıç da kazanan kuponlardan birisinin kendi bayisinden yatırıldığını öğrenince çok sevindiğini dile getirdi.

Çalkılıç, ''Büyük ikramiyenin çıktığı kuponlardan bir tanesi bizim makinemizde oynanmıştır. Kazanan kupona hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde, iyi yerlerde kullanılsın. Çok sevindik. Talihliyi bekliyoruz, gelmesini canı gönülden istiyorum. Buraya gelip bu bayiden oynadığını söylerse bizi çok mutlu eder.'' dedi.

Bu arada, Sami Durmuş ve ailesine kimsenin ulaşamadığı belirtildi.