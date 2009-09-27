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Yaşam

Süper hızlı Windows geliyor

Yılların hayali gerçek oluyor; yeni BIOS teknolojisi ile ışık hızında açılan Windows geliyor.

27 Eylül 2009 03:00

Yılların hayali gerçek oluyor; yeni BIOS teknolojisi ile ışık hızında açılan Windows geliyor.

Winfuture sitesinin bildirdiğine göre Phoenix Technologies IDF 2009 etkinliği çerçevesinde gelecekteki PC'lerin açılışını muazzam derecede hızlandıracak bir BIOS modeli tanıttı.

Phoenix çekirdek sistemlerinde çalışan baş bilim adamı Steve Jones, Windows ön yükleme sürecinin devreye girmesinden önce her PC'nin yaklaşık 20 milyar yönergeyle baş etmesi gerekiyor. SecureCore Tiano BIOS şeklinde adlandırılan yeni teknoloji sayesinde bu yönergeler minimum seviyeye indirilecek ve Windows başlama süreci çok daha erken devreye girebilecek.

Yapılan iyileştirmeler sadece bununlar sınırlı değil. Optimize edilmiş UEFI başlangıç rutinleri sayesinde bilgisayarlar bir saniye içerisinde Windows'u yüklemeye başlayabilecek. SSD disk kullanımıyla birlikte Windows masaüstüne 10 saniyede ulaşılması hedefleniyor.

Bahsedilen iyileştirmeleri sunan yeni firmware, Intel'in enerji tüketimi konusunda tasarruflu CULV işlemcilerini kullanan notebook'larda devreye girecek. Yani çok yakında kitlesel pazara hitap eden birçok dizüstü bilgisayarda kullanılacak. Phoenix bu gelişim süresince en kısa başlangıç sürelerine ulaşmak için Microsoft ile sıkı bir şekilde çalışıyor.

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