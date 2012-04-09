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Spor

Süper Final fikstürü çekiliyor

Süper Final Şampiyonluk Grubu ile Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda fikstür bugün saat 11.00’de İstanbul’da çekiliyor.

09 Nisan 2012 08:55


Süper Final Şampiyonluk Grubu ile Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda fikstür bugün saat 11.00’de İstanbul’da çekiliyor. 6 haftalık şampiyonluk yarışına Galatasaray 39, Fenerbahçe 34, Trabzonspor ve Beşiktaş 28’er puanla başlayacak

Vatan'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez uygulanacak Süper Final Şampiyonluk Grubu ile Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda fikstür çekimi bugün yapılacak.
Süper Lig’de 2011-2012 sezonu şampiyonu ile Avrupa kupalarına katılacak takımları belirleyecek Süper Final’in kura çekimi, İstanbul’daki Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak fikstür çekimine, Süper Lig’in 34 haftalık Lig Grubu’nu ilk 8 sırada tamamlayan kulüplerin temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri katılacak.


Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda, ligi ilk 4 sırada bitiren Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yer alırken, Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda ise ligi 5 ile 8. sıra arasında tamamlayan Sivasspor, Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor bulunacak. Dört takım da grup karşılaşmalarına 25’er puanla girecek.


Süper Final Şampiyonluk Grubu’na Galatasaray 39, Fenerbahçe 34, Trabzonspor ile Beşiktaş 28’er puanla başlayacak. 6 maçlık periyotu ilk sırada bitirerek şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan girecek. İkinci ekip Devler Ligi’ne katılmak için 2 ön eleme oynayacak. Grubu üçüncü tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek.


Türkiye’yi, UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek üçüncü ekibi, Süper Final Şampiyonluk Grubu 4.’sü ile Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nun 1.’si arasında 20 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

 

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