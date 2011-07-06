-SÜPER ESNEK ALAŞIM GELİŞTİRİLDİ HONG KONG (A.A) - 06.07.2011 - Japon araştırmacılar, aşırı sıcak farklılıklarına maruz kaldığında bile tekrar orjinal şekline dönebilen süper esnek bir alaşım geliştirdi. Japonya'nın Tohoku Üniversitesi Malzeme Bilimi Kürsüsüne bağlı Mühendislik Yüksekokulu'ndan Toshiro Omori başkanlığındaki Japon bilim adamlarının bulduğu yeni madde, deprem şoklarını emme yeteneğine sahip binaların yapılmasından kullanılabilecek. Science dergisinde buluşlarını tanıtan Japon uzmanlar, küçük miktardaki nikelin demir temelli bir alaşıma eklenmesiyle elde edilen yeni alaşımın -196 ile 240 santigrat derecelerde bile tekrar orjinal şekline dönebilme özelliği taşıdığını belirtti. Daha önce geliştirilmiş olan süper esnek maddeler ise sadece -20 ile 80 santigrat dereceler arasında sıcaklıklara maruz kaldığında tekrar eski şeklini alabiliyordu. Omari basına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri demir alaşımının sahip olduğu özelliğin, maddelerin sıcaklığa maruz kaldığı pek çok durumda değişikliğe uğradıkları göz önüne alındığında ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşılabileceğini kaydetti. Alaşımın diğer bir avantajının ise çok ucuza mal edilebilmesi olduğuna dikkati çeken Omari, ham maddesinin çok ucuz olmasının yeni alaşımı, potansiyel olarak geniş kapsamlı uygulamalar için kullanışlı hale getirdiğine işaret etti. Yeni alaşım, depreme dayanıklı yapıların inşaatının yanı sıra, otomobillerin birleşme yerleriyle kumandaları, uçaklar ve uzay araçları gibi sürekli olarak aşırı sıcaklıklara maruz kalınan ortamlarda kullanılabilecek.