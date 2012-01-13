'Süper emeklilik' sistemi gündemde

T24

Vergi teşvikleri artacak



Mevduatta vadeyi uzatma hedefi



Marta kadar tamamlanması planlanıyır



Zerin Elçi'nin CNBC-e'de yer alan haberine göre; tasarruf oranları yüzde 12'lerle tarihi düşük seviyelere geriledi. Ekonominin yumuşak karnı cari açık açısından da sıkıntı yaratan bu durum nedeniyle ekonomi yönetimi çalışma başlattı.Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın koordinasyonunda tasarruf miktarlarını artıracak bir paket hazırlığı başladı.Özellikle bireysel emeklilik sistemine yeni teşviklerin getirilmesi gündemde. Ekonomi yönetimine göre halen bazı teşvikler var ama bu artık yeterli olmuyor. Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nelerin yapılabileceğine yönelik olarak çalışıyor.Genel eğilim vergi teşviklerinin güçlendirilmesi. Sisteme giriş, sistemde kalma süresi, sistemden çıkış ve primlerin toplanması dahil bütün noktalar inceleniyor.Hazine'nin çalışma yürüttüğü konulardan biri de mevcut bireysel emeklilik sisteminin yanı sıra, daha kısa vadede yüksek prim kesintileri ile emeklilik hakkı sağlayan süper emeklilik benzeri bir yapı. Erken emeklilik getirecek bu sistemin sürdürülebilirliği inceleniyor.Tasarruf paketinin bir diğer ayağını ise mevduatta vadeyi uzatmaya yönelik vergi ayarlamaları oluşturacak. 650 milyar liraya ulaşan mevduatın yaklaşık 560 milyarı 3 aya kadar ve daha kısa vadede tutuluyor. 1 yıla kadar ve daha uzun vadedeki mevduatın toplama oranı ise sadece yüzde 5.4.Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda vadeye göre farklılaşma adımları, stopajın da kademelendirilmesiyle güçlendirilecek. Halen stopaj vade ayrımı olmaksızın yüzde 15. Daha uzun vadeli mevduata düşük stopaj uygulaması üzerinde duruluyor.Çalışmaların Mart sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Paket, önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu gündemine daha sonraysa Bakanlar Kurulu'na taşınacak. Bir kısmı kararnameyle, bazılarıysa yasayla düzenlenecek.