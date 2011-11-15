-''Super Cobra''nın onay süreci tamamlandı WASHINGTON (A.A) - 14.11.2011 - ABD Kongresi, Amerikan deniz piyadelerinin envanterinden Türkiye'ye 3 adet AH-1W ''Super Cobra'' taarruz helikopteri satışını onayladı. ABD yönetimi, sözkonusu satışla ilgili olarak 28 Ekim'de Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu. Mevzuata göre, bir NATO müttefikine silah satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunulmasından sonraki 15 gün içerisinde, Kongre'nin satışın engellenmesi veya teklifin yeniden düzenlenmesine yönelik bir tasarı geçirmemesi halinde, bu satışlar otomatikman onaylanmış oluyor. Türkiye'ye, aralarında Super Cobra helikopterlerinin de olduğu 111 milyon dolar değerindeki askeri teçhizat satışı konusunda da bu 15 günlük sürenin hafta sonunda dolması ve bu sürede Kongre'de aleyhte bir tasarının kabul edilmemesiyle birlikte, satışa ilişkin Kongre'deki onay süreci tamamlanmış oldu. Helikopterlerin şimdi, teknik sürecin tamamlanmasının ardından birkaç ay içerisinde Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülüyor. Demokrat Kongre üyeleri Shelley Berkley ile Eliot Engel'in başını çektiği bir grup Temsilciler Meclisi üyesi, bu ay başında, sözkonusu satışı engellemek için Kongre'ye ''ortak karar tasarısı'' sunmuş, ancak 15 günlük sürenin dolması nedeniyle bu girişim sonuçsuz kalmış oldu.