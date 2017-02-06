Super Bowl'da şampiyon Patriots

ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da New England Patriots tarihi zafere imza attı.

Bu yıl 51'incisi düzenlenen mücadelede, Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) sezonun en başarılı müdafaa takımı New England Patriots, en başarılı hücum takımı Atlanta Falcons'ı 25 sayı geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Super Bowl maçının sonunda 34-28 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan NRG Stadı'nda oynanan mücadeleye, bu sene ligin "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ve "Yılın En iyi Hücum Oyuncusu" ödüllerine layık görülen Falcons takımının oyun kurucusu Matt Ryan, ilk 6 pasını isabetle tamamlayarak hızlı başladı.

Müthiş bir hücum ve savunma mücadelesi gösteren Falcons takımı, Patriots takımının top kaybı ve kötü paslarından da avantaj sağlayarak ilk yarıyı 21-3 önde kapattı.

İkinci yarının başında da kolay sayılar bulan Falcons, 28-3 öne geçerek kulüp tarihindeki ilk Super Bowl zaferine bir adım daha yaklaştı.

Maçın üçüncü çeyreğinde tecrübeli oyun kurucu 39 yaşındaki Tom Brady, başarılı paslarıyla takımını sırtlayarak ivmeyi New England Patriots yönüne çevirdi.

Dördüncü çeyrekte 16 başarılı pasla takımına 196 yard kazandıran Brady, maçın bitimine 1 dakikadan az bir süre kala skoru 28-28'e getirerek mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

Tarihte uzatmaya giden ilk Super Bowl mücadelesinde, Patriots uzatmanın ilk dakikalarında 6 sayılık "touchdown" kaydederek 51'inci Super Bowl'dan zaferle ayrılmayı başardı.

THY sponsorluğu

ABD'li FOX televizyon kanalının maç öncesi yorum programı, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda sunuldu.

Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamı, maç sırasında dünyanın en büyük markalarıyla birlikte FOX kanalında boy gösterirken ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Öte yandan, Super Bowl 51'in devre arası şovunda ABD'li şarkıcı Lady Gaga sahne aldı.

Tom Brady'den rekorlar

New England Patriots kulüp tarihinde 5'inci Super Bowl şampiyonluğuna ulaşırken oyun kurucu Tom Brady de birçok zafere imza attı.

Brady, lig tarihinde, en çok Super Bowl kazanan oyun kurucu (5) ve en çok Super Bowl MVP'si seçilen (4) isim olurken, bir Super Bowl zaferi elde eden en yaşlı ikinci oyuncu (39 yıl 186 gün) olarak da tarihe geçti.

Ayrıca Brady, bir Super Bowl maçında en çok pas girişimi yapan (62), en çok isabetli pas (43) ve en çok yard (466) kaydeden oyuncu olarak da rekor kırdı.

Brady, Super Bowl kupasını kaldırırken, takım arkadaşları ve antrenörlerini işaret ederek "Bütün bir sezon, bu kişilerin başardıkları gerçekten inanılmaz." dedi.

Patriots koçu Bill Belichick, "Harika oyuncularımız var. 60 dakika veya daha fazla mücadele edebilecek kadar dirençliler." yorumunda bulundu.

New England Patriots sahibi Robert Kraft da takımının iki yıl önce kazandığı Super Bowl zaferine kıyasla pazar gecesi gelen galibiyetle ilgili "Tartışmasız bir biçimde daha tatlı." ifadesini kullandı.