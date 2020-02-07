Super Bowl'da Shakira ve Jennifer Lopez’in dansını izlediği için cehenneme gideceğini düşünen adam Amerikan Futbolu Ligi'ne dava açacak

ABD'de bir aktivist, ülkenin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesinin (Super Bowl) devre arasındaki gösteride sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez’in seksi danslarından dolayı NFL’ye dava açacağını açıkladı.

Euronews'in haberine göre; Dave Daubenmire isimli Hristiyan aktivist, NFL ile birlikte Super Bowl'un resmi sponsoru Pepsi ile maçı naklen veren televizyon kanalına pornografik bulduğu şovu izleyicilere aktardığı için 867 trilyon dolar tutarında maddi tazminat açacağını açıkladı. Daubenmire söz konusu dans gösterisinin 'onu cennette gitmekten alıkoyduğunu ve cehennem ateşine sürükleyeceğini' ifade etti.

Karşılaşmanın devre arası gösterisinde sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez, Miami'de Latin rüzgarı estirirken, şarkıları ve performansları ile seyircilerin büyük beğenisi kazanmıştı.