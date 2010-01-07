'Süper Baba' dedesini kaybetti!

T24-Süper Baba dizisinde Şevket Altuğ'un dedesi rolünü oynayan, tiyatro ve sinema sanatçısı aynı zamanda yazar olan İhsan Devrim hayatını kaybetti.



1937 yılında Darüşafaka'dan mezun olan Devrim, yaşamı boyunca tiyatroyla uğraştı. Ayrıca,çeşitli film ve dizilerde rol alan İhsan Devrim'in, tiyatro alanında üç ödülü var. Sanatçı,İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun en yaşlsıydı.Aynı zamanda yazar olan Devrim'in "Evimiz", "Hatıralar" ve "Yemen Türküsü" adlı 3 adet basılı kitabı bulunmakta. Sanatçının 1940 yılında Şair Salâh Birsel ve Burhan Arpad'la birlikte 1940'lı yıllarda ABC kitabevini kurduğu biliniyor.

İhsan Devrim, 6 Ocak 2010 tarihinde tedavi görmekte olduğu Darüşşafaka Özel Bakım Ünitesinde vefat etti.