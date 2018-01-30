Süper Ay'da kanlı tutulma

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BU yılın ilk önemli gökyüzü olayı, 31 Ocak\'ta Tam Ay Tutulması olarak gerçekleşecek. Ay\'ın Dünya\'ya en yakın konumda olacağı \'Süper Kanlı Mavi Ay\' tutulması Türkiye\'den izlenemeyecek.

2018 yılında gökyüzü meraklıları üç Güneş Tutulması ile iki Ay Tutulması\'na şahit olacak. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz\'daki Tam Ay Tutulması Türkiye\'den izlenebilecek, diğer tutulmalar ise genellikle kuzey ülkelerinden izlenebilecek.

Bu yılki ilk tutulma 31 Ocak Çarşamba günü Tam Ay Tutulması olarak gerçekleşecek. Ay\'ın Dünya\'ya en yakın konumda ve Dolunay şeklinde görüleceği bu tutulma, \'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması\' olarak adlandırılıyor.

Türkiye saatiyle 13.51\'de başlayacak ve 19.08\'e kadar gözlenebilecek Süper Ay tutulması, Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya\'nın kuzeyinden gözlenebilecek. Genel zamana göre ise bu tutulma 10.49-16.10 saatleri arasında gerçekleşecek.

15 ŞUBAT\'TA PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI

İkinci tutulma ise 15 Şubat\'taki Parçalı Güneş Tutulması. Antarktika\'nın büyük kısmından ve Güney Amerika\'nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre saat 18.55\'de başlayıp 22.47\'de bitecek. Türkiye\'den görülemeyecek olan bu tutulmada, Ay Güneş\'in yüzde 60\'ını örtecek.

KUZEY ÜLKELERİ GÖREBİLECEK

Üçüncü tutulma 13 Temmuz\'da Parçalı Güneş Tutulması şeklinde olacak. Antarktika\'nın kuzeyi ve Avustralya\'nın güneyinden izlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre saat 01.48\'de başlayıp 04.13\'te sona erecek. Türkiye\'den izlenemeyecek bu tutulmada Ay Güneş\'in yüzde 34\'ünü örtecek.

AY TAMAMEN KARARACAK, TÜRKİYE\'DEN DE İZLENECEK

Bu yılki tutulmalardan Türkiye\'den izlenebilecek tek tutulma ise 27 Temmuz\'daki Tam Ay Tutulması. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika\'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma, saat 20.13\'te başlayıp saat 02.30\'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen karacak.

GÜNEŞ\'İN YÜZDE 75\'İ ÖRTÜLECEK

Yılın son tutulması ise 11 Ağustos\'ta Parçalı Güneş Tutulması. Kanada\'nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan\'ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin\'in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre 08.02-11.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Türkiye\'den görülemeyecek bu tutulmada Ay Güneş\'in yüzde 75\'ini örtecek.

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