'Süper Ay tutulması'na hazır mısınız?

Gökyüzü bu gece ender görülen bir olaya sahne olacak. Ay tutulması ve Süper Ay, 33 yıl aradan sonra birlikte yaşanacak. Tutulmayı 'süper' kılan, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu anda gerçekleşecek olması.

Dünya'nın yörüngesine en yakın olduğu anda Ay, çok daha parlak ve büyük görünecek. Ay'ın yüzeyine güneş ışıkları kenarlardan vurup yansıyarak Dünya atmosferi içinden geçecek. Bu, Ay'ın kızılımsı bir renge bürünmesine neden olacak. "Kanlı Ay" diye tanımlanan fenomen ortaya çıkacak.​

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazın sonunu, sonbaharın başlangıcını simgeleyen ve 'Hasat Ay'ı' olarak da adlandırılan Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığı anda tutulması, şimdiden heyecan uyandırmış durumda.

1- Süper Ay tutulmasında ne oluyor?

Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor.

Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya 'Kızıl Ay tutulması' ya da 'Kanlı Ay tutulması' da deniyor.

2- Türkiye'den izlenebilecek mi?

Eğer hava bulutlu olmazsa evet. Süper Ay tutulması 28 Eylül Pazartesi, sabaha karşı TSİ 03:00'te başlayacak. Ay yüzeyinin en çok gölgede kaldığı an ise saat 5:57'de olacak.

Türkiye'den izlenebilen son tutulma, 20 Mart'ta gerçekleşen Güneş tutulmasıydı.

ABD uzay araştırmaları ajansı NASA tam tutulmanın 1 saat 11 dakika süreceğini belirtiyor.

Süper Ay tutulması Türkiye'den 6:30'a kadar izlenebilecek.

3- Ne sıklıkla oluyor?

Süper Ay tutulmaları 1900 yılından bu yana sadece 5 kez gerçekleşti.

Son Süper Ay tutulması ise bundan 33 yıl önce, 1982'de meydana gelmişti.

Bir sonraki süper tutulmanın ise 2033'te olacağı belirtiliyor.

4- NASA ne yapacak?

Nadir görünen bu olay, NASA'nın internet sitesinden de canlı yayınlanacak.

Ancak NASA'yı Ay tutulmasını yüksek çözünülürlüklü kameralarla kaydetmekten daha büyük sorunlar bekliyor.

Kısaca LRO olarak adlandırılan uzay aracı Ay Yörünge Kaşifi'nin tutulmadan hasar almadan çıkmasını sağlamak durumunda.

Tutulmalar nedeniyle ani ısı değişimleri ve güneş enerjisiyle çalışan bu tür araçların bir anda ışınları alamaz hale gelmesi teknik sorunların büyümesine yol açabiliyor.

NASA ise "Bugüne kadar tutulmaları sorunsuz atlattık. Yine problem yaşamayı beklemiyoruz. Ama kesinlikle sıradan bir gece olmayacak" diyor.