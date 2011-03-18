'Süper Ay' korkusu

T24

‘ENDİŞEYE GEREK YOK’



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Donanma Gözlemevi’nden Geoff Chester, Cumartesi günü belirecek Süper Ay’ın, 1992'de gözlemlenenden bu yana en büyük Dolunay olacağını söyledi.Dolunay’lar, Ay’ın yörüngesinin sahip olduğu oval yörüngeden dolayı farklı büyüklüklere sahip oluyor. Chester, 19 Mart’ta belirecek Süper Ay’ın bir saatten kısa süreceğini belirtti.Süper Ay, Cumartesi günü TSİ 21.10 civarında gözlemlenecek.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dolunay’ların daha güçlü dalgaları tetiklediklerini ancak bunun endişeye neden olmaması gerektiğini ifade etti.Yetkililer, Ay’ın en yakın mesafede olduğu konumdayken, Dünya’nın birçok yerinde oluşan dalgaların, normalden en fazla 15 santim yüksek olduğunu ve bunun su baskınlarına yol açmayacağını belirtti.19 Mart günü gün batımında Ay, normalden yüzde 14 daha büyük görünecek ve yüzde 30 daha parlak olacak. Bir saatten kısa sürecek Süper Ay, Dünya’ya 356 bin 577 km mesafede olacak.