T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Süper Ay' İstanbul semalarında; yüzde 30 daha parlak

İstanbul'da saat 18.00'den itibaren, 'Süper Ay' yüzde 30 daha parlak görülüyor

01 Ocak 2018 23:31

Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi. 

 

Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

Tarihi surlarda ay manzarası

Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında  2 Ocak'a kadar izlenebilecek. (DHA)

 

ETİKETLER

İstanbulSüper Aydolunay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24