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Sağlık

Süper antibiyotik geliyor

Amerikalı bilim insanları, bakterilerin direnç geliştiremediği süper antibiyotik üretmeyi başardı.

19 Mart 2009 02:00

Amerikalı bilim insanları, bakterilerin direnç geliştiremediği süper antibiyotik üretmeyi başardı.

Nature Chemical Biology dergisinde yayımlanan makaleye göre, New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesinde görevli bilim insanı Vern Schramm ve ekibi, yeni geliştirdikleri antibiyotiği kolera ve e.coli bakterilerinde denedi.

Bilim insanları, bu antibiyotikle yapılan 26. tedavinin bile, ilk tedavideki gibi sonuç verdiğine dikkati çekti.

Yeni antibiyotiğin bakteriyi öldürmediğini belirten bilim insanları, bu yöntemin bakterilerin direnç geliştirmesine neden olduğunu hatırlattı.

Süper antibiyotik, bakterilerin birbirleriyle iletişimini bir enzimi bloke ederek kesiyor ve böylece bakteriler bağışıklık sisteminden korundukları biyofilmler geliştiremiyor.

(AA)

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