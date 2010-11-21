Sunucular çıldırdı

T24- ABD'de iki sabah programı sunucusu, canlı yayında çılgına döndü. Neden mi?





WGN news kanalında sabah programı yapan Robin Baumgarten ve Larry Potash, IIllinois Nehri'nin üzerindeki Seneca köprüsünün planlı bir şekilde havaya uçurulma anını canlı olarak izleyicilere aktarmak istiyordu.



Köprü, 24 milyon dolarlık yeni bir köprü inşaatı için havaya uçurulacaktı. Sunucular, üç dakika boyunca canlı yayında köprünün havaya uçurulma anını bekledi ancak patlama bir türlü gerçekleşmedi.



İkili dakikalar sonra köprünün hâlâ yerinde olduğunu görünce hava durumuna bağlanma kararı aldı ve olay yerinden canlı yayını kesti. Ve işte ne olduysa bu sırada oldu, köprü havaya uçuruldu.



Sunucular ise bu son karşısında çılgına döndü. Baumgarten, "Dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek önündeki kağıtları fırlattı; Potash da öfkeyle kağıtları ağzına tıktı.

















