Sünni gence aşık olan kızını öldürdü

Londra’da Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 10 yıl önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızın babası tarafından “töre” cinayetine” kurban gittiği ileri sürüldü.



Londra’nın doğusunda Woodford Green’de 10 yıla yakın zamandır kayıp olan 15 yaşındaki Kürt asıllı bir Türk vatandaşı olan Tülay Gören 1999 Ocak ayında ortadan kaybolmuş ve cesedi hiç bulunamamıştı. Milliyet gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz Kasım ayında 49 yaşındaki babası Mehmet Gören ve amcaları 42 yaşındaki Cuma Gören ile 55 yaşındaki Ali Gören cinayet suçuyla göz altına alınmışlardı.



Cinayet suçlamalarını reddeden baba ve amcalar aynı zamanda Mayıs 1998 ve Şubat 1999 tarihleri arasında Tülay’ın erkek arkadaşı 30 yaşındaki Halil Ünal’I öldürmeye teşebbüsten yargılanıyorlar.



Jonathan Laidlaw mahkemede Tülay’ın Türkiye’den gelen ailesinin “sözde şerefini kurtarmak” amacıyla öldürüldüğünü belirterek, “suçu yüceltmek için verilen bir neden” dedi.

Savcı Alevi olan ailenin Tülay’ın öldürülmesine genç kızın Londra’da tanıştığı Sunii mezhebinden olan Halil Ünal adında bir adamla yaşadığı ilişkinin neden olduğunu söyledi.



Tülay Gören’in erkekler tarafından bekaretini Ünal’a verdiği için “değersiz bir mal” olarak görüldüğünü kaydeden Laidlaw (Başlık parası karşılığında evlendirelemeyecktir.) dedi.

Savcı Tülay Gören’in kaçak bir göçmen olduğunu Londra’ya geldikten 7 ay sonra Halil Ünal’la tanıştığını söyledi.



Türkiye’de Gören ve Ünal ailesinin birbirlerine sadece 100 km mesafe de yaşadıklarına dikkat çekilerek, bu mezhepler arası ilişkiye “hoşgörüyle bakılmadığı” belirtildi.

Savcı Laidlaw cinayetin işlendiği gece Tülay’ın evden kaçmaya çalıştığını belirterek (Tülay'ı yakaladılar eve zorla getirildi, Yülay'a içşinde uyku hapı olan kahve içirildi annesi diğer çocuklarıyla amca Cuma Gören’in evine gönderilmişti”) dedi.

Savcı Tülay’ın annesinin eve döndüğünde kocasının avucunda derin bir yara izini gördüğünü de kaydetti.



Davada Mehmet Gören’in karısına, kızlarının evden kaçtığını ve ailenin onu reddedeceğini söylediği ancak kimsenin kızın ortadan kayboluşunu polise bildirmediği anlatıldı.

Tülay’ın erkek arkadaşının durumu polisi haber ettiği belirtildi.

Savcı Laidlaw kızın annesi Gören’in 10 yıl önce fazla bir şey söylemediğine dikkat çekerek “ama şimdi bazı kanıtları verecek” dedi. Dava devam ediyor.