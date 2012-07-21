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Dünya

Sünnet tartışması İsviçre'ye sıçradı

Almanya'da Köln Eyalet Mahkemesi'nin sünneti yasaklaması komşusu İsviçre'yi de etkiledi

21 Temmuz 2012 15:59

Almanya'da Köln Eyalet Mahkemesi'nin, sünnetin "yaralama" suçu olduğu yönündeki kararı, İsviçre'deki sağlık kuruluşlarını da etkiledi. İsviçre'de bazı sağlık kuruluşları sünnet yapmayı durdurdu.
 
Almanya'da Köln Eyalet Mahkemesi'nin sünneti yasaklaması komşusu İsviçre'yi de etkiledi. İsviçre'de bazı sağlık kuruluşları, "etik" ve "hukuki" durumunu gerekçe göstererek sünnet yapmayı durdurdu.

Sünnet yapmayı durduran Zürih Çocuk Hastanesi'nin sözcüsü Marco Stücheli, hastane yönetiminin, sünnetin ülkedeki etik ve hukuki durumunu araştırdığını söyledi.

Alman mahkemesinin kararının kendi hastanelerini çok fazla etkileyeceğini düşünmediğini belirten Stücheli, zaten ayda bir veya iki sünnet yaptıklarını belirtti. Sözcü Stücheli, Yahudilerin ise, sünnet için hastane yerine daha çok tanıdık doktorları tercih ettiğini ifade etti.

Zürih Çocuk Hastanesi, geçtiğimiz perşembe gününden beri tıbbi gereklilik olmadığı sürece sünnet yapmayı durdurmuştu.


Karar yaz tatilinden sonra


İsviçre'de St. Gallen Çocuk Hastanesi'nin de dini nedenlerle sünnet yapmayı durdurduğu, konuyla ilgili kesin kararın 12 Ağustos'taki yaz tatilinden sonra verileceği belirtildi.

Almanya'da Köln Eyalet Mahkemesi 26 Haziran'da, dini gerekçelerle yapılan sünneti yaralama olarak değerlendirmiş, yasadışı olduğuna hükmetmişti.


Sünnet yasası geliyor


Mahkeme kararı özellikle Yahudiler ve Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanmış, tartışmaların ardından geçtiğimiz perşembe Alman Federal Meclisi, sünnetin yasallaştırılması amacıyla hükümete yasa tasarısı hazırlaması konusunda çağrıda bulunulan bir kararı kabul etmişti.

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