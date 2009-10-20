Sünnet olunca evlilik teklifini kabul etti

Tanyeli, verdiği sözü tutup sünnet olan Yunan sevgilisi Alex'in evlilik teklifini kabul etti. Düğün 22 Kasım'da Atina'da...



Tanyeli, iki yıldır birlikte olduğu Yunanlı Alex Syroplas ile evleniyor.



Geçen yıl teklif almasına rağmen, evliliğe bir türlü onay vermeyen dansöz, "Sünnet olursan, evlenirim!" dedi. Alex, geçen hafta sünnet oldu. Bu gelişme üzerine Tanyeli de evlilik teklifini kabul etti. Düğün 22 Kasım'da Atina'da...



Tören Kinggeorge'ta



Nikah, Madonna'nın da kaldığı geceliği yedi bin dolar olan Kinggeorge Otel'de. Sadece 100 kişinin katılacağı düğünde Türk-Yunan yemekleri servis edilecek. Tanyeli, konuklara Türk işi gümüş ayna hediye edecek.

