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Spor

"Sünnet olunca arkadaşlarla kaynaşmam daha kolay oldu"

Mustafa Kemal İzzet, ismiyle gurur duyduğunu söyledi

15 Kasım 2016 16:52

Eski milli futbolcu Mustafa İzzet, Milli Takım kampında takım arkadaşlarının kendisine "Sünnet oldun mu?" sorusunu yönelttiğini söyledi. 

Futbol kariyerine Chelsea'de başlayan ve Leicester'ın efsane isimlerinden olan Mustafa İzzet, Türk Milli Takım dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası'nda takım görüntüsü vermediğini dile getiren Mustafa İzzet, Dünya Kupası'nda 3. olan kadroda yer aldığı için gurur duyduğunu söyledi. 

Mustafa İzzet, sünnet olmasının kendisi için avantaj yaşattığını belirterek, şöyle konuştu: "6-7 yaşındayken; 'Annem siz çıldırdınız mı?' diye söylenirken; beni Londra'da bir kliniğe götürdüler. Bir anda perde çekildi iğneler, gözyaşı vs. derken; ağladığımı, çığlıklarımı hatırlıyorum. Daha sonra parçayı bana bir tüpün içinde verdiler. 'Bunu alıp, saklayacaksın' dediler.

İngiliz olarak görülsem bile aslında yüzde 50 Türk'üm diyebilirim. Özellikle Milli Takım'da sünnetli olmam benim işime gelmiştir. Kampta arkadaşlar; 'Sünnet oldu mu?' diye sormuşlardı. 'Evet bu Türk olmuş' diyerek tasdik edildim. Kaynaşmam kolay oldu."

 

"Mustafa Kemal ismi beni güçlü kıldı"

 

Doğu Londra'da Mustafa Kemal İzzet olarak dünyaya geldiğinde zor bir misyon taşıdığını fark ettiğini belirterek, "O isim beni güçlü kılıyordu. Ama dediğim gibi taşıması bir o kadar zordu. Mesela okulda bile öğretmen; 'Mustafa Kemal kim?' dediği zaman bütün dikkatler benim üstüme çevriliyordu. Ama isimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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