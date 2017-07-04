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Sünnet olan çocuğun eline silah verip havaya ateş açtırdılar

"Bilo seni çekiyorum. Bize tutmayasın. Havaya tut oğlum"

04 Temmuz 2017 17:07

Elazığ'ın Maden ilçesi'ne bağlı bir köyde yapılan sünnet düğününde, sünnet olacak küçük çocuğun eline tabanca verilerek havaya ateş ettirildi. Tabanca ile havaya 14 el ateş eden küçük çocuğun babasının da yanında olması dikkat çekti. Görüntüyü çeken kişinin ateş etmeden önce sünnet olan çocuğa seslenerek, "Bilo seni çekiyorum. Bize tutmayasın. Havaya tut oğlum" dediği duyuldu.

Maden'e bağlı bir köyde geçen Cumartesi günü yapıldığı sanılan sünnet düğününde, sünnet olacak küçük çocuğun eline tabanca verilerek havaya ateş etmesi istendi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, düğünde önce sünnet olan çocuğun annesi olduğu sanılan bir kadın sahneye çıkarak havaya tabanca ile ateş ediyor. Diğer bir görüntüde ise, yanında babası bulunan sünnet çocuğunun eline tabanca verildiği ve çocuğun tabancayı aldıktan sonra 14 el ateş etiği görülüyor.

Küçük çocuğun havaya ateş etmesi sırasında babasının yere doğru eğildi. Çocuğun ateş etmesinin ardından babası olduğu tahmin edilen kişinin cebinden bir tabanca çıkarıp, şarjör taktığı da görüntülere yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin ateş etmeden önce sünnet olan çocuğa seslenerek, "Bilo seni çekiyorum. Bize tutmayasın. Havaya tut oğlum" dediği dikkat çekerken, küçük çocuk ateş ettikten sonra silahı yeniden yanında bulunan kişiye verdi.

 

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