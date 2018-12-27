Sunduğu ana haber programına ceza kesilen Fatih Portakal: Hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimiz artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Portakal’a “Bilmezsen haddini, millet patlatır enseni" açıklamasının ardından harekete geçen RTÜK, “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak” ve “Tarafsızlık ilkesini esas almamak” gerekçeleriyle FOX TV'ye 1 milyon TL’ye yakın ceza kesti. Fox Haber’in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve ana haber sunucusu Fatih Portakal para cezası ve Fox Ana Haber'in yayınlanmamasıyla ilgili Twitter'da açıklama yaptı.

Haberci olduklarını söyleyen Şentürk, haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, korkmadan vermediklerini belirterek bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Fatih Portakal ise FOX habere yasak koyuldukça daha fazla izlendindiğini ve daha fazla insana dokunduğunu belirterek "Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor. Ama... Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!" dedi.

Ayrıca Portakal, "Yayın yasağı henüz uygulanmıyor. Bilginiz olsun diye yazıyorum. Akşam 7’de birlikteyiz" diye yazdı.