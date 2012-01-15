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Dünya

Sunday Times: İsrail, İran'a suikast saldırıları düzenliyor LONDRA (A.A)

15 Ocak 2012 16:50

-Sunday Times: İsrail, İran'a suikast saldırıları düzenliyor LONDRA (A.A) - 15.01.2012 - İngiliz Sunday Times gazetesi, İsrail'in İran'ın nükleer üretimini engellemek için bilim adamlarına suikast saldırıları düzenlediğini yazdı. Gazetenin "İsrail'in gizli savaşı" başlığıyla verdiği haberde, İranlı bilimadamı Mustafa Ahmedi Ruşen'i İsrail ajanlarının öldürdüğü öne sürüldü. Ruşen 11 Ocak'ta Tahran'da bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İsrail'in 1948 yılından bu yana suikast saldırılarını "ulusal bir silah" olarak kullandığına dikkati çeken gazete, Filistin, Hamas ve Ürdün'ün çeşitli nedenlerle hedef alındığını, şimdi ise hedefin İran olduğunu belirtti.  Geçen iki yılda İran'ın nükleer programı için çalışan 5 bilimadamının saldırıya uğradığı ve 2'sinin öldürüldüğünü bildiren Sunday Times, "İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın bu saldırılardan sorumlu olduğuna inanılıyor" ifadesini kullandı.

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