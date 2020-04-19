Sunday Times: Britanya'nın felakete yürüdüğü 38 gün

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The Sunday Times gazetesi, Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Ocak sonundan beri uyarılarda bulunduğu, hükûmetin tedbir almakta geç kaldığını yazdı. Başbakan Boris Johnson'ın 2 Mart'a kadar yapılan acil durum toplantılarına katılmadığı ortaya çıktı.

Sunday Times, bugün "Britanya'nın uyurgezer bir şekilde felakete yürüdüğü 38 gün" manşetiyle çıktı. Gazete, hükûmetin Ocak ayından itibaren yapılan uyarılara karşı harekete geçmekte geç kaldığı mercek altına alındı.

Bilim insanları ve bürokratlarla yapılan görüşmeler sonucu yapılan haberde Başbakan Boris Johnson'ın Koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen acil durum toplantılarına 2 Mart'a kadar katılmadığı, 5 toplantıyı kaçırdığı ortaya çıktı. Haberde, "Britanya tarihinin en büyük felaketiyle uğraşırken Johnson, Brexit sürecini tamamladı, kabinede değişiklik yaptı ve hamile nişanlısı Carrie Symonds ile Chevening kırsalına gitti" ifadeleri yer aldı.

Habere göre, Ocak sonu-Şubat başında bilim insanları yaklaşan krizden hükûmeti bilgilendirerek toplu ölüm uyarısı yaptı. Haberde, "Örneğin, sağlık çalışanları için koruyucu maske ve önlük stoklarının artırılması gerekliliği giderek ciddileşirken tedarikle ilgili hiçbir adım atılmadı" denildi.

"Sürü bağışıklığına odaklanıldı"

Üst düzey bir siyasetçi Sunday Times'a yaptığı açıklamada, Ocak ayı sonunda Britanya Sağlık Direktörü Chris Whitty ile yaptığı görüşmede, hükümetin tamamen sürü bağışıklığını sağlama konusuna odakladığını söyledi. Üst düzey siyasetçi, "Bunun gerekçesi olarak da grip salgını olduğunda eğer aşı yoksa sürü bağışıklığının sağlanmasının doğru adım olmasını gösteriyorlardı. Bizim bütün planlamalarımız grip pandemisi içindi." dedi.

Britanya'da tespit edilen Koronavirüs vaka sayısı 114 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 464 olarak kaydedildi. Öte yandan ülkede bakım evlerinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin kayıtlara geçmediği ve sayının binlerce daha fazla olabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü, geçen hafta yaptığı bir açıklamada Avrupa'da bazı ülkelerde Koronavirüs vakalarına ilişkin olumlu gelişmeler olsa da Britanya ve Türkiye'de durumun kötüye gittiğini belirtmişti.