Sundance’de Slot Medya’ya Ödül

Sundance Festivali’nden Slot Medya’ya Ödül

ABD'nin Utah eyaletinde, Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen Sundance Film Festivali ödül töreninde, bir ödül de bir Türk ekibine gitti.

ABD'li aktör Robert Redford’un kurucusu olduğu enstitünün en iyi Mockumentary Ödülüne, Slot Medya ekibi layık görüldü. Tolga Karaçelik’in 2018 yılında kazandığı ödülün ardından, Türkiye için bir kez daha gurur vesilesi oldu.

Özellikle son yıllarda yaptığı Mockumentary’ler ile öne çıkan Slot Medya’nın ödülü kazanması, film çevrelerinde sürpriz yaratmadı.

Ödül töreninde konuşan Slot Medya yönetmeni Ümit Oktay Aymelek, şunları söyledi:

“Açıkçası ödül bizim için sürpriz değildi. Kelebekleri izledikten sonra daha iyisini yapabiliriz dedik ve öyle de oldu. Başından sonuna kadar emek verip destek olan herkese teşekkür ederiz.”