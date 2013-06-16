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Sunay Akın'dan Erdoğan'a Gezi Parkı isyanı: Kapınıza gelip yalvardık!

Başbakan Erdoğan'la Gezi olaylarını görüşen heyette yer alan Sunay Akın, yaşanan müdahalenin ardından isyan etti

16 Haziran 2013 17:26

Başbakan Tayyip Erdoğan'la Gezi Parkı olaylarını görüşen sanatçılar arasında yer alan şair Sunay Akın dün geceden bu yana süren polis müdahalesinin ardından Twitter 'dan şu mesajları attı:

Kendi insanınıza yapılan bu şiddetin, hiç bir açıklaması yoktur!

Hatalarını yüzlerine söyledik, hukuk sürecini talep ettik, bir tek insanın canı yanmasın diye YALVARDIK!

İçim kanıyor...

Bir tek çocuğun mutluluğu ve acı çekmemesi için kapınıza geldik, dil döktük. Kapı kör, duvar sağırmış.

Sevgili ülkemde uğruna her şeyi yapmaya çalıştığım ADALET bu gece yaşananlarla bitmiştir.

Ne deseniz haklısınız...

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