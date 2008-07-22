Suna Pekuysal'ı kaybettik

Geçtiğimiz perşembe akşamı evinde düşme sonucu kalça kemiğini kıran 75 yaşındaki ünlü tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal bu sabah hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Pekuysal, Ortopedi Kliniği'nde tedavi altına alınmıştı.



Türk tiyatrosunun çınarı Suna Pekuysal, 75 yıllık ömrünün yarım asrında şehir tiyatrolarında görev yaptı, 250’den fazla oyunda ve 100’e yakın sinema filminde rol aldı. Asıl adı "Suna Belener" olan Suna Pekuysal, 24 Ekim 1933’te İstanbul’da doğdu. Pekuysal, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümü’nde öğrenim görürken, 1949 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosunun çocuk bölümünde Kadri Ögelman’ın "Artist Aranıyor" adlı oyunuyla ilk kez sahneye çıktı.



Aradan üç yıl geçtikten sonra 1952 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu dram bölümü kadrosuna geçen Pekuysal, 1964 yılında tiyatro sanatçısı Ergun Köknar ile evlendi. 1973 doğumlu Sait Ali isimli bir oğlu olan sanatçı, tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema filmlerinde rol aldı.

1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosunda sahnelenmeye başlanan, Ekrem Reşit Rey’in 1933 yılında kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey’in bestelerini yaptığı ve Haldun Dormen’in sahneye Koyduğu "Lüküs Hayat" operetindeki rolünü Zihni Göktay ile 14 yıl süreyle aralıksız oynadı.

Lüküs Hayat’ın ardından emekli olan sanatçı, Şehir Tiyatroları’nda Joseph Kesselring’in yazdığı ve Çetin İpekkaya’nın yönettiği "Ahududu" adlı oyunda konuk sanatçı olarak rol aldı.

Türk tiyatrosunun en önemli sanatçıları arasında yer alan Suna Pekuysal, 1979 yılında Fakir Baykurt’un uyarlaması olan "Tırpan"daki rolüyle 1980 Avni Dilligil ve Ulvi Uraz ödüllerini, "Lüküs Hayat"taki rolüyle de 1986 Sanat Kurumu ve 1987 İsmail Dümbüllü ödüllerini kazandı.

Birçok televizyon reklam ve dizilerinde, müzikallerde rol alan Pekuysal, 24 Ekim 1998’de Şehir Tiyatrolarından emekli oldu.



Suna Pekuysal’ın yaşamı boyunca aldığı ödüller şöyle:



"1980 Avni Dilligil Ödülü (Tırpan), 1980 Ulvi Uraz Ödülü (Tırpan), 1986 Sanat Kurumu Ödülü (Lüküs Hayat), 1987 İsmail Dümbüllü Ödülü (Lüküs Hayat), 1998 Afife Tiyatro Ödülleri-Nisa Serezli Aşkıner "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", 2000 Belkıs Dilligil Onur Ödülü, 2001 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2003 Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü."





