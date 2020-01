-Sun gazetesi muhabirlerine gözaltı LONDRA (A.A) - 29.01.2012 - İngiliz polisi, Sun gazetesinin ofisinde arama yaparak, dört gazeteci ile bir polis memurunu gözaltına aldı. Medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corporation grubuna bağlı olan ve İngiltere'nin en yüksek tirajlı tabloid gazetesi olan Sun, sansasyonel haber amaçlı polise ödeme yapmak ve rüşvet vermek iddiasıyla suçlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan dört gazetecinin Sun gazetesinin haber müdürü Chris Pharo, editörü Mike Sullivan, eski editör yardımcısı Fergus Shanahan ve eski editörü Graham Dudman olduğu bildirildi. Polis, gözaltıların yürütülen "Elveden Operasyonu" kapsamında, News Corporation şirketinin kendilerine sağladığı bilgi çerçevesinde yapıldığını açıkladı. Basın, gözaltıların Sun gazetesinin "The Sun on Sunday" isimli pazar gazetesi çıkarmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşmesine dikkati çekiyor. Sun gazetesinin eski editörü Rebekah Brooks, daha önce parlamentoda verdiği ifadede haber kaynağı amaçlı, polise kimi zaman ödeme yaptıklarını söylemişti. İngiltere'de geçen yıl ortaya çıkan telekulak skandalı çerçevesinde başlatılan soruşturmalar çerçevesinde şimdiye kadar 28 kişi gözaltına alındı. 28 kişiden 2'si serbest bırakılırken, 26'sı şartlı tahliye edildi. Gözaltına alınan kişiler arasında News International şirketinin eski üst yöneticisi (CEO) Rebekah Brooks ile Başbakanlık eski iletişim danışmanı ve telekulak skandalı nedeniyle kapatılan 168 yıllık News of the World gazetesinin eski editörü Andy Coulson da vardı. Gazetecilerin polise yaptığı "uygunsuz" ödemeleri inceleyen ve soruşturan "Elveden Operasyonu" çerçevesinde şimdiye kadar 14 kişi gözaltına alındı. İngiltere'de ayrıca, basının polis ve siyasetçilerle ilişkisinin masaya yatırıldığı Leveson soruşturması devam ediyor.