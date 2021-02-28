Sumudica: Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize’de

Süper Lig’in 27. haftasında evinde Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize’de" dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol atmak için fırsat bulamadıklarını ifade ederek, "70 dakika rakipten bir kişi fazlaydık. Bazen bir kişi eksik oynayınca takım olarak iyi kapanıyorsunuz. Bu bizim için zor oldu ve gol atmak için kulvar bulamadık. Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Hücuma fazla önem verdik. Bütün hucüm oyuncularını sahaya sürdük. Takım eminim ki Boldrin ve Remy’nin eksikliğini hissediyor" diye konuştu.

Oyunculara saygı göstererek bazı konulara değinmek istediğini vurgulayan Sumudica, şöyle devam etti:

"Bugün gol atacak kaliteye sahip değillerdi. Elimden gelen bu, yapacak başka bir şey yok. Oyuncularıma bir soru yöneltmek istiyorum. İsmail Kartal kötü hoca, Ünal Karaman kötü hoca, Tomas hoca kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı Rize’ye kötü hoca. Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize’de."

Çalıştırdığı kulüplerde başarılı olduğunu savunan Sumudica, "Futbolu unutmuş olabilir miyim? Kayseri, Gaziantep başarılı sonuç aldık. Burada futbolu mu unuttum? Benim için zor bir dönem. Kulüp çok iyi. Bütün imkanları sağlıyor. Maaşları gününde yatırıyor. Tesislere yatırım yapıyor. Demek ki her zaman bunlar yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı.