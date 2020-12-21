Sumudica kendisine gelen iki teklifi açıkladı: 6 tane 0'lı bir teklif görünce gözlerime inanamadım

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yı çalıştıran Marius Sumudica, Arabistan ve Avrupa'dan kendisine iki teklif geldiğini söyledi. Sumudica, "6 tane 0'lı bir teklif, görünce gözlerime inanamadım" dedi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Romanya basınına konuşan Sumudica, almış olduğu teklifleri açıkladı.

Sumudica, ''İki tane teklif aldım ve bu teklifler çok hoşuma gitti. Çok heyecanlandım, nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Şu an için Gaziantep ile sözleşmem devam ediyor, kesin bir şey söyleyemem. 6 tane 0'lı bir teklif, görünce gözlerime inanamadım. Bu hafta benim kariyerim için çok belirleyici olacak. Geleceğim adına çok önemli bir haftaya giriyorum'' sözlerini kullandı.

Romanyalı teknik adam, ''Türkiye'den bir teklif yok. Aldığım teklifler Arabistan ve Avrupa'dan geldi. Gaziantep bu sene evinde hiç yenilmedi. 13 maçtır yenilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Sumudica ayrıca ''Romanya pasaportumu asla bırakmak istemem. Bir gün tekrar orada çalışmak da istiyorum. Türk vatandaşı olmamı teklif ettiler, bana Türk pasaportu önerdiler. Bu çok anlamlı bir hareketti.'' dedi.