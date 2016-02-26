"Sümeyye'ye suikast" yalanına tazminat cezası!

Star gazetesi, eski CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast planlamak üzere gazeteci Emre Uslu ile Twitter'dan görüşme yaptığı ve para aktardığı iddialarının yalan çıkması üzerine Oran'a 10 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Umut Oran, “Atılan iftiraların hesabını tek tek sormaya devam edeceğiz” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre; Star, Akşam ve Güneş gazetelerinde yayımlanan Sümeyye Erdoğan'a suikast planlandığı yönündeki haberlerinin iftira içerikli olduğu, Twitter'ın iddia edilen yazışmaların olmadığına ilişkin resmi yazısı üzerine ortaya çıkmıştı.

CHP'li Umut Oran'ın başlattığı yargı mücadelesinde ilk sonuçlar alınmaya başlandı. Oran, hakkındaki yalan haberler nedeniyle Star gazetesi aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Star'daki ‘Umut Oran ile Emre Uslu arasında Sümeyye Erdoğan'a suikast planı olan yazışmalar yapıldığı, CHP'nin ‘paralel yapı'ya para aktardığı' gibi iddiaların doğru olmadığına karar verdi. Star'ın, Oran'a 10 bin TLmanevi tazminat ödemesine hükmetti. Böylece, haberlerin iftira içerikli olduğumahkeme kararıyla da kesinleşmiş oldu.

Umut Oran, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Hükümetin klavyeliğini yaparak sadece muhalifleri ve CHP'yi eleştirme görevi gören bir kısım medya organlarının iftiraları, haysiyet cellatlıkları teker teker ortaya çıkıyor. Bu ortamda dahi yargıdan çıkan ve karalamaları, atılan çamurları, iftiraları kanıtlayan kararlar gösteriyor ki, er veya geç gerçekler ortaya çıkıyor. Atılan iftiraların hesabını tek tek sormaya devam edeceğiz.”