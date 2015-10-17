'Sümeyye'ye suikast' iddiasının yalan olduğunu tescilleyen hâkim Konya'ya gönderildi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, dün 137 adli, 19 idari olmak üzere 156 hâkim ve savcının yerini değiştiren mini mazeret kararnamesi yayınladı.

Basın davalarına bakan Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Osman Burhanettin Toprak, İstanbul’dan Konya’ya atandı. Toprak’ın adı geçtiğimiz günlerde hükümete yakın medyada çıkan “Sümeyye Erdoğan’a suikast” haberlerinin yalan olduğunu tescilleyen iddianameyi kabul etmesiyle gündeme gelmişti. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında arama ve gözaltı kararlarına imza atan hâkim Süleyman Karaçöl’ü serbest bırakan Bakırköy hâkimi Serkan Tepe, Erzurum Oltu’ya gönderildi. Ankara Savcısı Mustafa Safa Özgelen ise Elazığ’a yollandı.

Bazı önemli atamalar şöyle:

- Hâkim Toprak, CHP’li Umut Oran’ı suçlar şekilde Sümeyye Erdoğan’a suikast girişimi haberini yapan Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmişti. Söz konusu suikast iddiasına delil olarak gösterilen Twitter DM yazışmalarının uydurma olduğunu bilirkişi raporları ışığında anlatan iddianameyle, haberin yer aldığı gazetelere iftira suçundan dava açılmıştı. Bu iddianameyi hazırlayan savcılar ve kabul eden mahkemeyi hedef alan haber yaparken, HSYK iki savcı ve hâkim Toprak hakkında inceleme başlatmıştı.

- İzmir merkezli “paralel yapı” soruşturmalarını yürüten Savcı Okan Bato, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine terfi etti.

- MGK Genel Sekreterliği’ne ‘paralel devlet yapılanması’yla ilgili soru sorduğu belirtilen Elmadağ Asliye Ceza hâkimi Sebahattin Gülgün Kilis’e gönderildi.

- Şemdinli davasının askeri mahkemeye gönderilmesini ve sanıkların tahliyelerini istedikten sonra ‘paralel yapı’nın hedefi haline gelen ve Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nden Kars’a sürülen Bahadır Sakaoğlu ise Uşak savcılığına atandı.

- Musa Uslan’ın İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevindeyken Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı’na atanmasına karşı açtığı davada, verilen yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, “Bu hükümet köklü kararlar alamaz. Sadece günlük-gündelik işlere bakabilir” dediği iddia edilen Afyonkarahisar İdare Mahkemesi üyesi Ramiz Özdel Batman’a, Ahmet Durmuş Sivas Vergi Mahkemesi üyeliğine atandı.