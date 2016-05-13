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Sümeyye Erdoğan'ın nikâhı bugün; İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Nikâh, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kıyılacak

13 Mayıs 2016 17:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kıyılacak nikâhları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programları nedeniyle alınacak emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında 14 Mayıs 2016 günü saat 00.15’den tedbirlerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtilmiştir” dendi.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

- Küçükçekmece Belediyesi Fatih Caddesi Opet benzinlik ile Ekinevler Sokağı arası

-Fulya Sokak

-Dereboyu Caddesi

-Tokel Sokak

-Funda Sokak

-Fırat Sokak

Alternatif güzergâhlar ise şöyle;

- Mehmet Akif Ersoy Bulvarı

- Muammer Aksoy Caddesi

- Basın Ekspres Yolu

 

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