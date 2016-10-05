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Sümeyye Erdoğan'ın korumalarının silahlarını çalan zanlılar yakalandı

Silahlar, 10 Temmuz’da çalınmıştı

05 Ekim 2016 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracında bulunan silahlar çalındı. Silahları çalan 5 kişi yakalandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Sümeyye Erdoğan'ın koruma ekibinde yer alan polis memuru F.K. 10 Temmuz'da bagajında 1 hafif piyade tüfeği, 2 makineli tabanca, 1 tabanca, 12 şarjör ve fişeklerin bulunduğu aracı Bakırköy'de evinin yakınına park etti. Araçtaki, silahların bulunduğu çantanın çalınması üzerine polis memuru durumu emniyete bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için kurulan özel ekip, 3 gün boyunca bölgedeki 700 kamera görüntüsünü inceleyerek zanlıları tespit etti. Şahısların, Roman vatandaşların yaşadığı Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda, Gamze K., Selman D., Kazım D., Hakan M. ve Sergen Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların, silahları boş bir araziye gömdüklerini itiraf etmesinin ardından toprağı kazan polis, cumhurbaşkanlığı forslu çanta içinde silah ve mühimmatları beze sarılmış halde buldu.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracı soyulan koruma polisi hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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