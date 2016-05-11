Sümeyye Erdoğan’ın kınası Huber Köşkü'nde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile işadamı Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Göster Merkezi’nde 14 Mayıs’ta evlenecek. Sümeyye Erdoğan'ın kınasını 7 Mayıs'ta Huber Köşkü'nde yaptığı öğrenildi.

Sümeyye Erdoğan’ın kına gecesini 7 Mayıs Akşamı Tarabya’daki Huber Köşkü’nde yaptığı öğrenildi. Ayrıca Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın nikâh töreni için hazırlanan davetiyelerin davetlilere gönderilmeye başlandığı öğrenildi.

Nikâh töreninde Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’la ilgili bir barkovizyon gösterisi gerçekleştirilecek. Mini bir belgesel şeklinde hazırlanan barkovizyon gösterisinde gelin ve damadın çocukluklarından bugüne kadar olan fotoğrafları, yakın arkadaşlarının ve aile bireylerinin kendileri hakkındaki görüşleri yer alacak.

Çiçek yerine bağış

14 Mayıs Cumartesi günü kıyılacak nikahın davetiyeleri hazırlandı. Davetiyede çiçek ve çelenk göndermek yerine Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Türk Polis Teşkilatı’na bağış yapılması istendi.