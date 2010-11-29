T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sümeyye Erdoğan: Babam sıcak bakmaz

Sümeyye Erdoğan, milletvekili olacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

29 Kasım 2010 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve ‘fahri danışman’ı Sümeyye Erdoğan, milletvekili olacağı yönündeki söylentileri yalanlayarak, “Babam hiç sıcak bakmaz” dedi.

Erdoğan’ın “Başörtülü vekil olabilir” açıklamasının ardından geçen hafta Ak Parti grup toplantısına katılan Sümeyye Erdoğan’ın da milletvekili olabileceği iddia edilmişti. Taraf Gazetesi yazarı Halil Kaplan’a konuşan Sümeyye Erdoğan aktif siyasete katılmayı düşünmediğini söyledi. Şu anda AKP Genel Merkezi’nde ve babasının yanında ‘fahri danışman’ olarak çalışan Erdoğan, babası Başbakan Erdoğan’ın da, kendisi siyaset içerisindeyken aileden herhangi birisinin siyasette olmasına sıcak bakmadığını sözlerine ekledi. Sümeyye Erdoğan, “Babamın duruşu küçüklüğümüzden itibaren böyleydi” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24