Sümeyye Erdoğan: Babam sıcak bakmaz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve ‘fahri danışman’ı Sümeyye Erdoğan, milletvekili olacağı yönündeki söylentileri yalanlayarak, “Babam hiç sıcak bakmaz” dedi.

Erdoğan’ın “Başörtülü vekil olabilir” açıklamasının ardından geçen hafta Ak Parti grup toplantısına katılan Sümeyye Erdoğan’ın da milletvekili olabileceği iddia edilmişti. Taraf Gazetesi yazarı Halil Kaplan’a konuşan Sümeyye Erdoğan aktif siyasete katılmayı düşünmediğini söyledi. Şu anda AKP Genel Merkezi’nde ve babasının yanında ‘fahri danışman’ olarak çalışan Erdoğan, babası Başbakan Erdoğan’ın da, kendisi siyaset içerisindeyken aileden herhangi birisinin siyasette olmasına sıcak bakmadığını sözlerine ekledi. Sümeyye Erdoğan, “Babamın duruşu küçüklüğümüzden itibaren böyleydi” dedi.