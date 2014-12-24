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Sümeyye Erdoğan: 17-25 Aralık bir arkadaşı sırtından bıçaklamaya benziyor

Sümeyye Erdoğan, siyasete girme konusunda, 'Kazandığım tecrübeyi sivil toplum gibi işin mutfağında olacağım bir mecrada gerçekleştirmeyi şimdilik daha uygun buluyorum' dedi

24 Aralık 2014 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, 17-25 Aralık soruşturmalarını ‘bir insanın arkadaşını sırtından bıçaklamasına’ benzetti. Betül Soysal Bozdoğan'ın 'Yeni Türkiye'nin Kadınları' adlı kitabında röportaj yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakanlık danışmanlığı yaptığı süre içerisinde hiçbir maaş ve ücret almadığını söyledi.

Al Jazeera Türk sitesinin haberine göre Sümeyye Erdoğan, Bozdoğan'ın,"17-25 Aralık darbe girişimlerinin, siyaseti bir kenara bırakırsanız, sizin özel dünyanızdaki karşılığı nedir" sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Benim için 17-25 Aralık girişimleri büyük resimde, hak/hukuk tanımaz sapkın bir kişinin, karanlık ilişkilerle, kendi sapkın emelleri için, içinde yetiştiği topluma ve mensubu olduğu dine yalan ve iftira ile ihanet etmesidir. Daha kişisel zeminde ise, 17-25 Aralık Türkiye’de büyük bir çoğunluğun tecrübesinde, bir insanın arkadaşını arkadan bıçaklamasına benzer.”

 

'Siyaset şimdilik yok'

 

Bozdoğan’ın "Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna Erdoğan, “Kazandığım tecrübeyi değerlendirmeyi ve halka hizmet sorumluğunu bizzat karar mekanizmasında ve göz önünde olacağım bir pozisyon yerine, sivil toplum gibi işin mutfağında olacağım bir mecrada gerçekleştirmeyi şimdilik daha uygun buluyorum” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın “Arkadaşlarınızla yapmaktan en çok hoşlandığınız şeyler nelerdir” sorusuna yanıtı da şöyle: “Arkadaşlarımla uzun yıllardır belli aralıklarla cemaatle sabah namazında bir araya geliriz. En çok da Eyüp Sultan’da namaz kılar, sonra simidimizi alıp Pierre Loti’de gün doğumunu izler veya lokantalardan birinde çorba içer ayrılırız.”.

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