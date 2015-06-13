Sümer Tilmaç için gelen ambulans geç kaldı iddiası

Usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın kalp krizi geçirmesinin ardından ambulansın geç geldiği iddia edildi. Yere yığılan oyuncuya ilk müdahaleyi davetliler arasında bulunan doktorlar yaptı.

Kalbinin durduğu anlaşılan Tilmaç, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yaklaşık 40 dakikada gelen ambulansla Ulus’taki özel hastaneye kaldırılan Tilmaç, yoğun bakıma alındı ancak usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce hem kalp hem de akciğer yetmezliği tanısı konan Tilmaç’a 2012 yılında anjiyo yapılmıştı.