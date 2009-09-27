Sümer: Biz PKK'lı değiliz

Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Bursaspor-Diyarbakırspor maçında tribünlerde kargaşa yaşandı. Çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı. Maç sonrası Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer yaşanan olayları prtotesto ederek 'Biz PKK değiliz' dedi.



Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, maç sonrası Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer ile vedalaştığı sırada Diyarbakırspor yönetimi yanında bulunan bir kişi Yazıcı’ya, 'Biz PKK’lı değiliz. Biz Yunanistan’a gelmedik' diyerek olayları protesto etti.



Turkcell Süper Ligi’nin 7.haftasında Diyarbakırspor ile Bursaspor arasındaki maçta çıkan olaylar ve yapılan tezahüratlara Diyarbakırspor yöneticileri tepki gösterdi. Maç sonrası Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile bir araya gelen Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer, Yazıcı’ya serzenişte bulundu. Sümer, 'Bu ülke hepimizin. PKK dışarı diyorlar. Ben PKK’mıyım. Çok ayıp' dedi.



Başkan İbrahim Yazıcı Sümer’den olaylarla ilgili özür dilediği sırada yöneticilerin yanında bulunan bir kişi bağırarak, 'Biz PKK’lı değiliz. Biz Yunanistan’a gelmedik. Görüşürüz. Diyarbakır’a gelmeyin. Havaalanına sokan adam değil. Bunun hesabını vereceksiniz' dedi. Sinirlenen başkan İbrahim Yazıcı ile bağıran kişi arasındaki tartışmayı yöneticiler ayırırken Yazıcı, 'Özür diledikçe üzerime geliyorlar. İçim yanıyor' dedi. Daha sonra Diyarbakırsporlu yöneticileri yolcu eden Yazıcı basın açıklaması yaptı.



Yazıcı: Provoke ettiler



Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Galip geldiğimiz maç esnasında nahoş olaylar oldu. Ancak maç sonrası Diyarbakırspor başkanını yolcu etmek için yanına gittiğim sırada olaya Diyarbakırlı bazı kişilerin provoke edici lafları oldu. Herhangi bir şey olmadı. Sayın başkanımızla öpüşerek ayrıldık. Bu gibi maçlarda böyle şeyler olabilir. Bunu tahrik etmek yerine sakin bir şekilde konuşarak halletmek lazım. Bazı şeylerin önüne geçmek mümkün olmuyor. Çok büyük olaylar olmadı. Fenerbahçe maçında Diyarbakır’da daha büyük olay oldu. Geçti bitti. Husumetimiz yok. Başka yerlere çekebilirler. Herhangi bir şeyimiz yok. Orada Diyarbakır’a gelmeyin diye laflar oldu. Hakaret eden kişi kendisine etmiş olur. Yönetici değiller ama o grubun içindeydiler. Provoke edildi” dedi.