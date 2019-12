-SÜMELA MANASTIRI'NIN 1 GÜNLÜĞÜNE İBADETE AÇILMASI TRABZON (A.A) - 22.07.2010 - Trabzon Valisi Recep Kızılcık, 15 Ağustosta bir günlüğüne ibadete açılması planlanan Sümela Manastırı'nda düzenlenecek olan etkinliğin, ülkeler arasındaki dostluğun ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Vali Kızılcık, Rusya Federasyonu Parlamenteri ve Yunan Cemiyeti Birliği Başkanı İvan Savvidi ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Vali Kızılcık, buradaki konuşmasında, Sümela Manastırı'nda bu yıl ilk defa dini bir etkinlik gerçekleştirileceğini ifade ederek, ''Ortodoks dünyası için son derece önemli olan Sümela Manastırı'nda gerçekleştirilecek etkinlik için Savvidi ile fikir alışverişinde bulunacağız. Etkinliğin iki ülkenin dostluğuna katkı sağlayacak bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için neler yapılabiliri konuşmak için bizlere nezaket ziyaretinde bulundular'' dedi. Etkinliğin aynı zamanda Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri açısından da son derece önemli bir adım olduğunu vurgulayan Vali Kızılcık, ''Etkinlik ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlayacaktır'' diye konuştu. Savvidi ise Sümela Manastırı'nda ayine izin verilmesinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Son yüzyılda bir kere böyle bir izin alabildik. Artık inançlı insanlar manastırda ayin yapma şansına kavuştular. Ortodoks insanlar için bu olay çok büyük önem taşımaktadır. Onun için bu olay tarihte yeni bir sayfayı açmaktadır. Son yıllarda AB'ye girme politikaları çerçevesinde böyle bir ayin için resmi izin verilmesi gerçekten, Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecine hazır olduğunu gösteren bir unsur. Buna gerçekten çok değer veriyoruz. Buraya gelecek olan insanlar gerçek inançlı insanlardır. İnançlı insanlar ibadetlerini yerine getirme şansına sahip olmalılar. Hangi dini temsili etmeleri de önemli değil.'' Türkiye'nin kendileri için stratejik bir müttefik olduğunu kaydeden Savvidi, şunları ifade etti: ''Ayin için verilen izin bizim birbirimize, manevi değerlerimize karşı saygı duyduğumuzu gösteren bir olay. Bu yeni bir tarih dönemine başlangıçtır. Özellikle de Rus Türk ilişkilerine. Organize edeceğimiz etkinliklerde karşılaşacağımız her türlü sorunu önceden konuşmak istiyoruz. Onun için buradayız. Etkinlikle ilgili olan bilgiler artık dünyaya yayıldığı için sanırım bizim organizasyonumuzun dışında kendi kendine gelecek çok kişi olacaktır. Bizim organize etmeyi planladığımız kafile 500 ila 700 kişi arasında. Ama tabii ki başka kanallardan başka yerlerden gelecekler olacağı için sayıyı tam olarak bilmiyoruz. Kaç kişinin geleceğini şu an söylemek oldukça zor. Bizim amacımız, o gün her türlü kaos durumunu önlemek için çalışma yapmak.'' Ayin yapılacak gün Sümela'ya çok sayıda insanın gelmesinden endişe duyduklarını da belirten Savvidi, ''Aşırı kalabalık olduğu zaman endişemiz, bu durumun kontrolümüzden çıkması. Bu aslında bir tarafta Müslümanların Mekke'ye yaptığı hacca benziyor. Eğer bu süreci kontrol edemezseniz insanlar çok kalabalık olduğu için birbirine giriyor. Eğer biz buraya insanları getiriyorsak onların güvenliğinden sorumluyuz. Bu kadar Ortodoks insanın birarada toplanması, bizi onların güvenliği konusunda düşündürüyor. Hiçbir provokasyon, kışkırtma olmaması için, gelecek insanların rahat ve sakin bir şekilde ayin yapabilmesi için çalışıyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından ziyaretin anısına Kızılcık ve Savvidi birbirine çeşitli hediyeler verdi.