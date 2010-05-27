Sümela Manastırı'nda 1 günlük ibadet izni

T24-



Vali Kızılcık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerine kurulan manastırın, Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirtti.





Kızılcık, ''Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Trabzon'u ziyaret ediyor. Trabzon'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri yerlerden biri Sümela Manastırı'dır'' dedi.





Manastırın özellikle Ortodokslar tarafından bir nevi hacı olma yeri olarak değerlendirildiğini söyleyen Kızılcık, şunları kaydetti:





''Her yıl Gürcistan, Rusya ve Yunanistan'dan gelen turistler, Sümela Manastırı'nı ziyaret etmektedir. Bu çerçevede bu yıl hükümetimizin almış olduğu karar gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının bize bildirdiği resmi yazı çerçevesinde, Sümela Manastırı, 15 Ağustos'ta bir günlüğüne ibadete açılacak. Manastırın bir günlüğüne ibadete açılmasıyla tüm inançlara saygılı olma, bu çerçevede daha fazla turisti Trabzon'a çekerek tarih, doğa, kültür turizm merkezi hedefine de bir bakıma hizmet etmiş oluyoruz.''





SÜMELA MANASTIRI





Maçka ilçesinin Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde ve vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda yer alan Sümela Manastırı, halk arasında ''Meryem Ana'' adıyla biliniyor.





''Meryem Ana'' adına kurulan ve ''Sümela'' adını ''siyah'' anlamına gelen ''melas'' sözcüğünden aldığı söylenen manastıra verilen bu ismin, manastırın kurulduğu koyu renkli Karadağlar'dan geldiği düşünülüyor. ''Sümela'' kelimesi, buradaki Meryem tasvirinin ''siyah'' rengine bağlanabiliyor.





Hakkında çeşitli rivayetler bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13. yüzyıla dayanan manastırın 1650'ye kadar dış kapısı üzerinde görülebilen 1360 tarihli, beş mısralık bir manzum kitabede 3. Alesios, bu tesisin kurucusu (ktetor) ve ''Doğu ile Batı''nın (Iberia) hakimi imparator olarak gösterilmişti.





SÜMELA'NIN HAKLARI FERMANLARLA KORUNMUŞTU





Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesini takiben Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in (1512-1520) manastıra 2 şamdan hediye ettiği, ayrıca Trabzon Fatihi II. Mehmet'in de manastırın haklarını tanıdığı ve birçok manastırda olduğu gibi Sümela'nın da haklarının fermanlarla korunduğu biliniyor.