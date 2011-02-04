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Dünya

SUMATRA KAPLANI İŞÇİYİ PARÇALADI CAKARTA (A.A)

04 Şubat 2011 12:37

-SUMATRA KAPLANI İŞÇİYİ PARÇALADI CAKARTA (A.A) - 04.02.2011 - Endonezya'da bir çiftlik işçisi, Sumatra kaplanı tarafından parçalanarak öldürüldü. Cambi Devlet Hastanesi morgu yetkilisi Emir, Ketani adlı 52 yaşındaki çiftlik işçisinin cesedinin güney Sumatra'da bulunduğunu belirtti. Emir, çiftlik işçilerinin barındığı binanın yakınında bir kaplan görerek arkadaşlarını kaçmaları için uyaran Ketani'nin, kaçtığı sırada düşmesi sonucu kaplan tarafından parçalandığını söyledi. Endonezya'da, orman alanlarının yok edilmesi, kaçak avlanma gibi nedenlerle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 400 kadar Sumatra kaplanı bulunuyor. Dünya Doğal Yaşam Fonu'na göre, Endonezyada 1970'li yıllarda sayıları bini bulan Sumatra kaplanından bugün sadece 400 kadarı hayatta kalabilmiş durumda.  

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