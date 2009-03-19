Sulukule'deki 'rantsal dönüşüm'e yanıt

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sulukule'de yapılması planlanan konutlarla ilgili iddialara ilişkin, ''Benimle çalışan, projenin içinde bulunan arkadaşlarım, belediye çalışanlarımın hiçbirisi bu olayın içinde değiller'' dedi.





Fatih Belediye Başkanlığında basın toplantısı yapan Demir, 15 Haziran 2006'da Belediye Meclisinde, Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili burada oturanlara yönelik yaptığı konuşmayı gazetecilere izlettirerek, projeyi tüm detaylarıyla ilk kez 2005'te bölge sakinleriyle paylaşıldığını ve şekillenmeden önce projenin 19 kez revize edildiğini anlattı.



Demir, projenin mülkiyet hak ve hukuku, şehir hak ve hukuku, Roman vatandaşların kültürel hak ve hukuku açısından bugüne kadar yapılan en ideal proje olduğunu söyledi.



Basın mensuplarının, ''bir gazetede çıkan Sulukule'nin yeni sakinleri ve bugün CHP'li üye tarafından dağıtılan Sulukule'deki evlerin sahiplerinin bulunduğu listedeki isimlerle'' ilgili sorularını yanıtlayan Demir, proje başladığından bugüne kadar herkese tüm şeffaflığıyla anlatmaya çalıştıklarını, dünya ile paylaştıklarını kaydetti.



CHP'nin dağıttığı metni aldığını ifade eden Demir, başkan yardımcısının Erhan Oflaz, listede ismi geçen kişinin adının ise Ayşe Nursel Oflazer olduğunu belirterek, dolayısıyla başkan yardımcısıyla ilgili herhangi bir suçlamanın söz konusu olamayacağını kaydetti.



Başkan yardımcısı İzzettin Öztosun'un akrabası olduğu belirtilen Perihan Öztosun adında Türkiye'de bir tapu kaydının olmadığını ifade eden Demir, akrabaları adına tapu kaydı bulunduğu iddia edilen Abdülhamit Şeker'in de Belediye Meclis Üyesi olmadığını aktardı.



Demir, listede bulunan Diyaettin Acar'ın Belediye Meclis Üyesi olduğunu, ancak olayla ilgisini şu anda bilemediğini ifade etti.



''Siz bu konuda bir manipülasyon içinde oldunuz mu, bu projeyi gerçekleştirirken herhangi bir gizli gündeminiz oldu mu?'' şeklindeki bir soruya, gönül rahatlığıyla böyle bir şeyin içerisinde olmadıkları cevabını vereceğini kaydeden Demir, şöyle devam etti:



''Ne ben, ne de benim yakın çalışma arkadaşlarım böyle bir şeyin içinde olduk. Başkan yardımcılarımla ve danışmanlarımla bu işin içerisinde olmamaları gerektiğini, bunun etik olmadığını başlarken konuştuk. Buradan kendi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu proje o kadar speküla edildi ki buna rağmen benim arkadaşlarım son derece temiz ve düzgün durdular.''



Belediye çalışanlarıyla ilgili bir iddiada bulunulmadığını belirten Demir, Meclis üyelerinin belediye çalışanı olmadığını dile getirdi.



Mülk sahiplerine proje başlarken, ''mülklerinizi el değiştirmeyin'' dediklerini, projede kamulaştırma diye bir zorlamanın da olmadığını, burada bir yanıltma bulunduğunu ifade eden Demir, mülk sahiplerinin ne zaman ne yaptığını takip etmesinin mümkün olmadığını söyledi.



Mayıs 2006'da tapuya yenileme şerhi koydurduklarını, projenin bürokratik işlemleri tamamlandıktan sonra Aralık 2007'de de tapuya kamulaştırma şerhini koyduklarını belirten Demir, 2006'dan sonra Sulukule'de mülk satın almaya kalkıldığında tapuda ''satılamaz'' kaydının görüleceğini, ancak bunlara rağmen satışların olabildiğini, tüm riski üzerine alan insanların mal-mülk satabildiklerini, Sulukule'de de böyle bir durumun olduğunu anlattı.



Yüzde 27.19'u el değiştirmiş



Demir, 620 hane ve 45 iş yerinin bulunduğu 2 mahalleyi barındıran böyle büyük bir projede 2004-2005 yılları içinde yüzde 27.19 oranında tapuda el değiştirme olduğunu söyledi.



Veraset yoluyla el değiştiren tapuların da bu oranın içinde bulunduğunu vurgulayan Demir, ''Abartıldığı gibi, 'yarısı el değiştirdi' şeklindeki iddialar yersizdir. Elimizde dokümanlar var. Benimle çalışan, projenin içerisinde bulunan arkadaşlarım, belediye çalışanlarımın hiçbirisi bu olayın içinde değiller. Tamamen haksızlık ve kasıt olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.