'Suluboya' filmi 13 Kasım'da vizyonda

Zahmetli bir çalışma

Hayatı değişiyor!

Ünlü karikatürist ve illüstratör Cihat Hazardağlı'nın üç yıl boyunca üzerinde çalıştığı; hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği 'The Watercolor-Suluboya' isimli film, İngilizce dublaj ve Türkçe altyazıyla 13 Kasım'da vizyona giriyor.Haluk Bilginer, Savaş Dinçel, Cansel Elçin, Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Bedri Koraman ve Tuba Ünsal gibi birçok ünlü ismin rol aldığı film için sanatçılar özel bir teknikle boyandı. Çekilen binlerce kare fotoğraf, suluboya tekniğiyle birleştirildi. Oyuncular ve renkler biraraya getirildi. Müziğini Fazıl Say'ın yaptığı film, Türkiye'de basılan ilk dijital film olma özelliğine de sahip. Bilgisayar ortamında hazırlanan 'The Watercolor-Suluboya'da tüm mekanlar, maket olarak yapıldı. Film gösterime hazırlanana dek tam üç milyon işlemden geçti.Film, çok yetenekli bir çocuk olan Marco'nun hayalleri ve hedefleri üzerine kuruluyor. Marco'nun hayatı, babasının onu üç sokak ressamıyla tanıştırmasıyla değişiyor. Minik çocuk, suluboyanın gizemli dünyasıyla buluşuyor.