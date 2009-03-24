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Sulu şaka

Okan Bayülgen'in NTV'deki Sade Vatandaş programına konuk olan Hatemi yıllar sonra ilginç bir anıyı izleyenlerle paylaştı

24 Mart 2009 02:00

Hukukçu Kezban Hatemi, yıllar sonra ilginç bir anıyı izleyenlerle paylaştı

Okan Bayülgen'in NTV'deki Sade Vatandaş programına konuk olan Hatemi, eşi Hüseyin Hatemi ve kayınbiraderi Hüsrev Hatemi'nin, yıllar önce Okan Bayülgen'in bir programına konuk olduğunu hatırlatarak o programda yaşanan bir olayı şöyle aktardı:

"Eşim ve kayınbiraderimi programınıza çağırmıştınız. Onlar o programa geldikleri sırada da elinizde sürahi su dökmeye başladınız. Her yere su döktü Okan bey. 'Ne yapıyor?' falan dedim. O sırada gelinim aradı, 'Eyvah Okan bey suluyor oraları, hoca su içinde kalacak' dedi. Derken onun suladığı yere hoca geldi oturdu. Sonra hoca eve geldi. Ben de dedim ki herhalde onu kuruladılar. Su içinde pantalonu. 'Ben de anlayamadım, oturduğum yer ıslaktı. Neden öyle ıslaktı, sormaya da vaktim olmadı' dedi. Ben de Okan bey suladı oraları diye anlattım."

Bu sözleri kahkahalarla dinleyen Okan Bayülgen özür dilemeyi de ihmal etmedi ve "Bizim bir kabahatimiz olmuştur. Öyle bir delilik yapıyorduk o dönem. Çok üzüldüm" diye konuştu

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